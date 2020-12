Tony Cairoli si è sottoposto a un’operazione chirurgica al ginocchio sinistro, proprio quello che lo aveva condizionato nella seconda parte della stagione e che gli aveva impedito di battagliare al massimo contro lo sloveno Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP. Il nove volte iridato si è presentato con una foto sui social network, la fasciatura al ginocchio era ben visibile e lo sguardo era rilassato. Il siciliano è finito sotto i ferri all’ospedale AZ St. Elisabeth Herentals, nei pressi di Anversa (Belgio), e ha mostrato un certo ottimismo: “Tagliando al ginocchio malconcio. Adesso è tempo di recuperare“. I tempi di recupero per il 35enne non sono stati ancora comunicati, ma l’alfiere della KTM dovrebbe riuscire a presentarsi regolarmente al via della prossima stagione, che scatterà il 3 aprile col GP dell’Oman.