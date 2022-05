Motocross

MX2, GP Italia video highlights gara-2: Tom Vialle batte Jago Geerts al rush finale a Maggiora, 10° Guadagnini

MOTOCROSS - Tom Vialle ha vinto gara-2 del Mondiale MX2 in quel di Maggiora, sede del GP d’Italia 2022. Il francese di KTM, più in difficoltà nella prima manche, si è imposto sul belga Jago Geerts (Yamaha) che si consola con la vittoria nel GP italiano che gli permette di consolidare il primo posto in classifica generale.

00:02:17, un' ora fa