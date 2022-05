Motocross

MXGP, GP Sardegna: Calvin Vlaanderen cala il bis, assolo in gara-2

MXGP - Due su due per Calvin Vlaanderen al GP di Sardegna, ottavo round del Mondiale di motocross. L'olandese della Yamaha ha fatto il vuoto su Glenn Coldenhoff e Jorge Prado. Miglior italiano Mattia Guadagnini (8°), prestazione da dimenticare per il leader del campionato Tim Gajser, vittima di una caduta in gara che l'ha fatto scivolare al 12° posto finale.

00:02:11, un' ora fa