Motocross

MXGP, Jeffrey Herlings concede il bis nel GP di Sardegna ed è il nuovo leader del mondiale, video highlights

MOTOCROSS - En plein per Jeffrey Herlings a Riola Sardo (Sardegna), round del Mondiale 2021 di MXGP. Nella classe regina del Motocross, il rider olandese della KTM ha bissato il successo in gara-2 ingaggiando un bel duello con il compagno di marca Prado. 8° posto per Tim Gajser che riscatta la 19ª piazza ottenuta in gara-1. Cairoli (out per una caduta in qualifica) ora è a 45 punti dalla vetta.

00:02:11, un' ora fa