MXGP, Round Repubblica Ceca: Maxime Renaux si impone in gara-2 in Repubblica Ceca, Seewer 2° vince il GP

MOTOCROSS - Il rookie francese della Yamaha si aggiudica in maniera autoritaria il successo nella seconda manche del GP della Repubblica Ceca di MXGP precedendo lo svizzero Jeremy Seewer, vincitore del GP in virtù dell'acuto nella prima manche. Terzo posto per Tim Gajser, che resta leader indiscusso della classifica generale con 125 punti di vantaggio sull'elvetico.

00:02:29, un' ora fa