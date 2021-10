Motocross

MXGP Trentino, video highlights gara-2: Jeffrey Herlings vince in rimonta ed è sempre più leader. Ritiro per Cairoli

MOTOCROSS - Seconda doppietta stagionale e terza vittoria di manche consecutiva per Herlings che dopo il successo nella prima manche si prende anche gara-2 con una rimonta strepitosa dalla 12esima posizione fino al sorpasso su Coldenhoff a tre giri dalla fine. Domenica da dimenticare per Cairoli, protagonista del secondo ritiro di giornata per un incidente nei primi minuti di match.

00:01:18, un' ora fa