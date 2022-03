MotoGP

Chi è Nadia Padovani, la moglie di Fausto Gresini a capo del team di Enea Bastianini

MOTOGP - Con il successo in Qatar di Enea Bastianini, Nadia Padovani - vedova di Fausto Gresini e prima donna team manager e proprietaria di una squadra in top class - ha realizzato a poco più di un anno dalla scomparsa del marito un traguardo enorme. La sua è la storia di una donna tenace che dopo aver fatto l'infermiera per 18 anni ha deciso di cambiare vita per coltivare il sogno di Fausto.

00:02:11, 43 minuti fa