Terza pole position stagionale per Maverick Viñales. Top Gun si dimostra ancora una volta il migliore nelle libere e nelle qualifiche, esattamente come settimana scorsa. Lo spagnolo, quando di lotta contro il tempo, qui a Misano non ha rivali. Peccato che al sabato non si danno punti nel mondiale.

Viñales è così, deve ormai smentire tutto il paddock. E' domani il giorno che conta, nelle ultime volte ha sempre fallito in gara, con partenze negative e gare anonime. Vedremo domani.

MotoGP Marc Marquez torna ad allenarsi dopo la seconda operazione 15/09/2020 A 11:00

Oltre a Viñales, l'altro pilota che ha catturato l'attenzione di questa qualifica è un super Pecco Bagnaia. L'italiano si dimostra in uno stato di forma pazzesco e lotta alla pari con Maverick. Per diversi tratti del Q2 è suo il miglior tempo, ma nel finale va oltre, piazzando il record della pista. Purtroppo però all'ultima curva Pecco va sul verde e il crono gli viene cancellato. Così Bagnaia si ritrova senza l'ultimo giro e in quinta posizione. Un vero peccato, anche se ha il ritmo per stare coi primi. Per domani sarà grande lotta.

Secondo quindi un sorprendente Jack Miller. L'australiano sempre nelle retrovie, nell'ultimo giro trova la scia di Pecco Bagnaia e Valentino Rossi e la sfrutta in pieno, finendo dietro a Maverick. Chiude la prima fila Fabio Quartararo. El Diablo non riesce mai ad essere a livello di Viñales e si deve quindi accontentare della terza piazza.

Bene Aleix quarto, davanti al buon Bagnaia di cui abbiamo già parlato. Chiude la seconda fila Brad Binder, prima KTM in pista. La moto austriaca si dimostra maggiormente competitiva rispetto a settimama, anche se il sudafricano è l'unica KTM nel Q2.

Dal settimo posto arriva la sfilza di italiani. Il primo è Valentino Rossi, poi Morbidelli, Petrucci e Dovizioso. Deludono i due italiani sulla Yamaha, soprattutto il Morbido vincente settimana scorsa. I due però hanno un buonissimo ritmo per recuperare dalle retrovie. Decimo il Dovi che è dovuto passare anche dal Q1. Ducati che si dimostra competitiva qui a Misano con le Pramac, meno con quelle ufficiali. Per il forlivese domani si deve recuperare assolutamente se si vuole rimanere in testa alla generale.

Sarà una gara molto combattuta, con le Yamaha comunque favorite.

La griglia di partenza

POSIZIONE RIDER MOTO DISTACCO 1 Maverick Viñales Yamaha - 2 Jack Miller Ducati +0.076 3 Fabio Quartararo Yamaha +0.145 4 Aleix Espargaro Aprilia +0.231 5 Francesco Bagnaia Ducati +0.236 6 Brad Binder KTM +0.312 7 Valentino Rossi Yamaha +0.359 8 Franco Morbidelli Yamaha +0.489 9 Danilo Petrucci Ducati +0.497 10 Andrea Dovizioso Ducati +0.504

I momenti chiave della qualifica

- Q1 veramente ricco e combattuto. Sono in tanti i riders che si giocano la qualifica: Dovizioso, Rins, Oliveira, Zarco, Miller, Aleix. Insomma, c'è battaglia. Subito Lecuona si porta in testa davanti a Dovizioso. Poi Oliveira, Aleix, Zarco, Miller e Rins.

- Nella seconda parte di Q1 Miller fa il miglior tempo e si qualifica. Dovizioso fatica enormemente ma riesce comunque a fare il secondo tempo. Lecuona, Zarco e Oliveira non migliorano e quindi le due Ducati passano nel Q2.

- Q2 che vede un duello spettacolare tra Viñales e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo inizia in testa, ma l'italiano lo batte e si porta in testa. Terzo Quartaro, sempre a distanza. Gli altri italiani mai in lotta per la pole.

- Tentativo finale spettacolare: Bagnaia fa il giro della vita, ma nell'ultima curva finisce sul verde e gli viene annullato il crono. Viñales invece non sbaglia e va in pole. Secondo super Miller, poi Quartararo. Quarto Aleix, quinto Pecco. Sesto Binder, poi Rossi, Morbidelli, Petrucci, Dovizioso, Mir e Nakagami.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Sono ancora terzo, speriamo in una bella partenza. Ho un buon passo per lottare davanti. Sono comunque contento dato che abbiamo raggiunto l'obiettivo per questa qualifica. Devo stare più tranquillo in gara di settimana scorsa".

La statistica chiave

Sono 12 le pole in carriera nella top class, la terza quest'anno per Maverick Viñales. Vedremo domani cosa accadrà. Nelle ultime nove pole non ha mai vinto.

Il tweet da non perdere

Il migliore

MAVERICK VINALES: Lo spagnolo è velocissimo e si trova veramente a suo agio con la M1 a Misano. Il feeling si vede a occhio nudo e lo dimostra anche il fatto di essere l'unico rider a fare i tre tentativi nel Q2, con tempi sempre super competitivi. Ottiene la pole. Vedremo domani.

Il peggiore

Alex RINS: Cosa succede allo spagnolo? Forse non al meglio fisicamente, ma sembra assolutamente giù di corda. E così mentre il compagno di box brilla come mai nella carriera, Rins subisce il team mate e quindi chiude in qualifica nelle estreme retrovie.

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Gran Premio di San Marino Morbidelli-Bagnaia, la Giovane Italia che vince è "made in Rossi" 14/09/2020 A 10:12