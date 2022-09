Gran Premio del Giappone di MotoGP si è aperto con 1 ora e 15 minuti. La lezione dell’Argentina, unita alle strette tempistiche legate al viaggio intercontinentale intrapreso dalla Spagna al Paese del Sol Levante, hanno spinto Dorna a modificare il programma canonico del weekend di gara. Dunque il Motomondiale ha riscoperto Motegi dopo tre anni. Ildisi è aperto con l’unica sessione di prove libere del venerdì , allungata a. La lezione dell’Argentina, unita alle strette tempistiche legate al viaggio intercontinentale intrapreso dalla Spagna al Paese del Sol Levante, hanno spinto Dorna a modificare il programma canonico del weekend di gara. Dunque il Motomondiale ha riscopertodopo tre anni.

Cielo coperto, ma asfalto asciutto per questo maxi-turno di free practice. Fase iniziale come di consueto dedicata alle simulazioni di passo gara, ambito in cui convince soprattutto Fabio Quartararo, da subito velocissimo. Impiega più tempo a carburare, invece, Francesco Bagnaia, che inizialmente resta lontano dal compagno di squadra Jack Miller (anche perché Pecco deve fare i conti con un problema elettronico sulla sua Desmosedici). Bene, come al solito, anche la Suzuki di Alex Rins e la Honda di Marc Marquez. Sorprende in positivo, per una volta, Franco Morbidelli. Nascoste le Aprilia.

Dopodiché si scatenano i time attack, quanto mai importanti, poiché per domani la pioggia è più di un’eventualità. Quindi non è detto che la seconda sessione di prove libere, prevista per la nottata italiana (3.50 – 4.35), possa permettere di migliorare i crono odierni. Dunque la top-ten provvisoria di coloro che sarebbero ammessi direttamente alla fase decisiva delle qualifiche andrà tenuta in grande considerazione.

Le Ducati dominano la scena con asterisco. Factory Team sugli scudi, in quanto Jack Miller e Francesco Bagnaia realizzano rispettivamente primo e secondo crono, precedendo Fabio Quartararo (terzo). Cionondimeno, sono le uniche Rosse a brillare oltre a quella di Luca Marini (quinto), anche perché in tanti finiscono nella ghiaia (Bastianini e Zarco, per esempio). Si riprende Aprilia, che piazza entrambi i piloti nelle prime dieci posizioni, così come le due Honda e le due Ktm ufficiali.

MOTOGP, GP GIAPPONE, CLASSIFICA FP1

1. MILLER Jack (Ducati)

2. BAGNAIA Francesco (Ducati)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

5. MARINI Luca (Ducati)

6. MARQUEZ Marc (Honda)

7. ESPARGARO’ Pol (Honda)

8. BINDER Brad (Ktm)

9. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

10. VIÑALES Maverick (Aprilia)

11. ZARCO Johann (Ducati)

12. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

13. RINS Alex (Suzuki)

14. BASTIANINI Enea (Ducati)

15. MARTIN Jorge (Ducati)

16. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

17. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

18. BINDER Darryn (Yamaha)

19. BEZZECCHI Marco (Ducati)

20. MARQUEZ Alex (Honda)

21. FERNANDEZ Raul (Ktm)

22. NAGASHIMA Tetsuta (Honda)

23. GARDNER Remy (Ktm)

24. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

25. TSUDA Takuya (Suzuki)

