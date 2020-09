Qualifica spettacolare a Barcellona, ottavo atto di questo mondiale 2020 della MotoGP. Domani partirà davanti a tutti un super, pazzesco, immenso, Franco Morbidelli.

Frenkie si conferma in uno stato di forma spaziale e conquista la prima pole position della carriera nella classe regina. Super Morbido sfrutta al meglio una Yamaha stellare in Catalunya e si porta a casa la prima posizione, segnando un T4 pazzesco.

Attenzione a Franco, sia per domani che per il mondiale. Il Morbido ha già dimostrato di saper vincere e per domani è sicuramente candidato per il successo. Inoltre non è così lontano dalla vetta della generale. In questo mondiale così equilibrato e combattuto, ha tutte le armi per poter primeggiare, sfruttando lo stato di grazia attuale.

Battuto ancora una volta Fabietto Quartararo. El Diablo nel Q2 sbaglia il primo tentativo, nel finale ci prova ma il compagno di squadra ne ha semplicemente di più. Sconfitta che fa male al francese: forse sta subendo un team mate finalmente all'altezza. Comunque per Quartararo una ottima prestazione e per domani c'è anche lui.

Chiude la prima fila un grande Valentino Rossi per la festa Yamaha. La prima fila mancava al Dottore da una vita, per cui c'è sicuramente da festeggiare, oltre al rinnovo di contratto per il 2021. Forse come passo di gara ne ha un filo di meno degli altri due compagni, ma mai mettere in discussione il Vale.

Quarto Jack Miller, che batte Viñales e rovina il poker di M1. Bravo Jack a conquistare il quarto posto partendo dal Q1 ed essere la prima Ducati in griglia. Passo indietro per Maverick, che si vede battuto da tutte le altre Yamaha. Chiude la seconda fila un buon Zarco.

Settimo pol, ottavo Mir che si conferma sempre in difficoltà in qualifica. Ma in gara Joan rinasce sempre, aspettiamoci la sua rimonta.

Male gli altri italiani. Petrucci nono, Bagnaia e Dovizioso fuori dal Q2. Pecco partirà 14mo, Dovi addirittura 17mo. In crisi nera il forlivese, che semplicemente non ne ha e non riesce a tirare fuori il meglio dalla sua Ducati. C'è solo da sperare in un miracolo per domani.

Tabellino

Griglia di partenza: Morbidelli, Quartararo, Rossi, Miller, Viñales Zarco. Pol, Mir, Petrucci, Binder, Nakagami, Oliveira.

Eliminati nel Q1: Rins, Bagnaia, Aleix, Crutchlow, Dovizioso, Marquez, Lecuona, Bradl, Smith Rabat.

I momenti chiave della qualifica

- Si parte con un buon Crutchlow che fa subito il miglior tempo. Ma succesivamente Miller lo batte e si porta davanti. Secondo Aleix, indietro le altre Ducati. Terzo Rins.

- Nel secondo e ultimo tentativo Jack Miller migliora ancora e si qualifica per il Q2. Grande lotta per la seconda posizione: buonissimo tempo di Rins che sembra favorito per qualificarsi, ma all'ultimo secondo utile arriva Nakagami che fa saltare il banco e ottiene la seconda posizione. Terzo Rins, poi Bagnaia. Malissimo Dovizioso che domani partirà 17mo.

- Q2 fantastico e spettacolare. Parte subito bene Maverick Viñales, battuto però da un grande Franco Morbidelli. Il Morbido comanda, mentre Quartararo sbaglia e non fa nessun tempo nel primo tentativo. Bene Rossi terzo, poi un buon Miller.

- Nel secondo e ultimo tentativo si sveglia Quartararo che si porta in testa, ma nell'ultimo tentativo Morbidelli si inventa un T4 pazzesco e va davanti a tutti. Secondo El Diablo, poi Rossi. Miller rovina il poker Yamaha e va quarto, battendo Viñales.

La statistica chiave

Peggiore risultato nella carriera di Dovizioso nel motomondiale in qualifica nel Gran Premio di Barcellona. Prima pole in carriera per Franco Morbidelli in MotoGP. Prima volta che la Yamaha monopolizza la prima fila in Catalunya nella classe regina. Prima fila di Rossi che mancava da Gran Bretagna 2019.

La dichiarazione

Valentino ROSSI: "Oggi è una giornata speciale. Ho firmato il contratto e sono contento. Sono in prima fila e serve per la gara di domani. Abbiamo lavorato bene. Nelle FP4 ho messo tutto insieme. Sono riuscito a guidare bene al limite senza fare errori".

Il migliore

Franco MORBIDELLI: Si vede che ne ha, è carico e in gran forma. Oggi sfrutta al meglio una Yamaha spaziale per conquistare la prima pole della carriera. Attenzione a Frenkie, per la gara di domani e anche per il mondiale. Insieme a Mir è quello maggiormente in ascesa in questa fase.

Il peggiore

Andrea DOVIZIOSO: dalle FP1 ha dimostrato di essere messo male, ma il 17mo posto finale è veramente eloquente del momento attuale. In crisi nera, ultima Ducati in griglia. Il passo gara non è negativo, ma partire così indietro è alquanto disastroso.

