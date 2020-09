Terza vittoria stagionale di Fabio Quartararo. El Diablo ritrova il successo dopo la doppietta di Jerez e conquista il Gran Premio di Barcellona, ottavo atto del mondiale della MotoGP 2020. Ottima gara di Fabietto, che ora si ritrova leader del mondiale.

Grande risposta di Quartararo dopo le enormi critiche degli ultimi mesi. Il francese, dopo un inizio di mondiale stratosferico, è incappato in diverse giornate negative. Ha ingoiato tanti bocconi amari, non è mai nemmeno tornato sul podio e ha visto nascere la stella del compagno di squadra. Ma non ha mollato e ora può festeggiare la vittoria. Successo meritatissimo del francese, che può festeggiare anche il ritorno in vetta al mondiale. Viñales chiude solo nono, Morbido è dietro, Dovizioso e Rossi purtroppo caduti. Tutti perdono punti, lui invece ne guadagna.

Grande gara el Diablo, spettacolare corsa delle Suzuki. La storia è sempre la stessa: Rins e Mir dalle retrovie non partono bene e rimangono indietro, ma quando il grip manca e c'è degrado di gomme, le moto azzurre tornano su alla grande e conquistano il doppio podio. Joan si conferma in un momento di forma spaziale e conquista la seconda piazza davanti al compagno di squadra. Attenzione a Mir ora, secondo nella generale e lanciatissimo. Forse è una moto non buona per le qualifiche, ma è il mezzo più completo per la gara e sicuramente più dolce sulle gomme, sempre il tema principale di questa stagione.

Peccato per Morbidelli. Franco parte bene ed è sempre davanti, ma da metà gara in poi cala. Prima si fa passare da Quartararo e Rossi, poi deve incassare il sorpasso delle Suzuki. Chiude quarto, ai piedi del podio. Quinto un buon Miller, anche lui spettacolare nelle prime fasi ma senza gomma nel finale. Poi Bagnaia, Nakagami e Petrucci. Ducati in fin dei conti decisamente inferiore rispetto a Yamaha e a Suzuki.

Altra solita delusione per Maverick Viñales. Top Gun, come spesso gli accade, sbaglia la partenza e si ritrova 16mo dopo le prime curve. Da qui in poi la sua gara è praticamente finita: lo spagnolo non riesce a ritrovarsi e chiude nella top ten solo grazie alle tante cadute.

Eh si, sono in diversi a cadere. Dovizioso purtroppo finisce a terra in curva 2 con un crash con Zarco. Weekend da dimenticare per il forlivese, che alza bandiera bianca e abbandona la leadership nella generale. Caduta ancora più amara per Valentino Rossi che era saldamente in seconda posizione, non lontano da Quartararo. Il Dottore va nella sabbia in curva 2 e butta alle ortiche un grande risultato e si allontana nella generale. Un vero peccato.

Ora la MotoGP si prende un weekend di pausa. Quartararo ora in testa con otto punti di vantaggio su Mir. Terzo è Viñales a 18 punti dalla vetta, poi Dovizioso e Morbidelli.

Tabellino

La classifica: Quartararo, Mir, Rins, Morbidelli, Miller, Bagnaia, Nakagami, Petrucci, Viñales, Crutchlow, Binder, Aleix, Marquez.

Caduti: Oliveira, Rossi, Pol Espargaro, Dovizioso, Zarco.

I momenti chiave della gara

- Pronti via e Morbidelli si invola, poi Rossi, Quartararo, Miller e Mir. Disastro per Dovizioso coinvolto in una caduta con Zarco. Malissimo anche Viñales, 16mo dopo il primo giro.

- Le Yamaha provano la fuga. Morbidelli rimane davanti, Quartararo passa Rossi. Miller prova a rimanere attaccato alle M1, quinto Mir che perde terreno. Nel gruppetto dietro sesto è Rins, poi Pol, Petrucci e Bagnaia. Viñales rimane sempre 15mo.

- Dopo 7/8 giri El Diablo rompe gli indugi e passa Morbido, issandosi in testa. Le Yamaha vanno in fuga, Miller è quarto impiccato, poi Mir quinto più staccato. Sesto Rins, poi Petrucci, Pol, Binder e Bagnaia. Viñales sempre tristemente 15mo.

- A metà gara arriva l'errore di Morbidelli che va lungo in curva 1 e perde la posizione su Rossi. Valentino però rovina tutto e cade in curva 2. Quartararo vola con 3 secondi di vantaggio su Morbidelli. Mir passa Miller e va sul podio. Poi Rins, Bagnaia, Petrucci, Nakagami, Binder e Viñales che sfrutta le cadute del Dottore, di Pol e Oliveira per tornare nei dieci.

- Nel finale Quartararo vola, dietro invece le Suzuki cambiano passo, come al solito negli ultimi giri. Mir e Rins prima passano Miller, poi nelle ultime due tornate recuperano e superano Morbidelli per il doppio podio Suzuki. Quinto Miller, poi Bagnaia e Nakagami. Ottavo Petrucci, poi Viñales

La statistica chiave

Primo doppio podio della Suzuki in MotoGP da Misano 2007. Per la prima volta nella storia la Yamaha vince tre gare di fila con tre piloti diversi.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "La gomma era veramente finita e avevo paura del ritorno della Suzuki. Ieri è stato fondamentale arrivare davanti. Non ho cominciato bene ma ho fatto dei bei sorpassi. In rettilineo andavo molto forte e sono riuscito a fare tanti sorpassi. Ho sofferto tanto negli ultimi mesi per non essere andato sul podio. Ringrazio il team e la mia famiglia".

Il migliore

Joan MIR: Cosa dire ancora su questo rider? Altra immensa corsa dello spagnolo, che dalla nona piazza recupera e conquista un secondo posto pazzesco. Solita rimonta pazzesca, 20 punti fondamentali per la classifica. Ora è lui secondo, l'anti Quartararo. Spettacolare.

Il peggiore

Maverick VIÑALES: Solita gara negativa di Top Gun. Parte male e si perde nelle retrovie. Ritmo lentissimo, guardando a quello dei compagni di squadra che per lunghi tratti monopolizzano il podio. Alla fine chiude nono sfruttando le tante caduta. E così gli altri allungano nel mondiale e lui perde l'ennesima occasione.

