Bandiera rossa e gara sospesa al Red Bull Ring a causa di un terribile incidente tra Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa, venuti a contatto nei primi giri del GP di Stiria. Un crash tremendo da cui sono scaturite anche le fiamme, che hanno spinto la Direzione Gara a fermare tutto e far rientrare i piloti al box. Distrutte le due moto, divorate dal fuoco propagatosi dopo l’impatto, mentre non sembrano esserci gravi conseguenze per i piloti anche se Savadori è stato trasportato al Centro Medico per alcuni accertamenti.

Incidente Pedrosa-Savadori, moto in fiamme Credit Foto Getty Images

Seguono aggiornamenti...

