Marquez prova l'impresa: già in pista a Jerez? I medici: "Sarà pronto per Brno"

Il Cabroncito, operato martedì 21 al braccio per la frattura all'omero, vorrebbe tornare già in pista domenica 26 per il Gran Premio di Andalusia. Sono in corso i test medici, ma lo staff della Honda preferisce aspettare la prova di Brno del 9 agosto prossimo.

Io ci provo, poi vediamo...

Saranno stati in tanti a strabuzzare gli occhi quando Marc Marquez ha reso nota la propria volontà di scendere in pista già al GP-bis di Jerez di questo weekend e non aspettare almeno il prossimo in programma a Brno (9 agosto). Dopotutto si è solo appena operato a un braccio...

MotoGP Il Team manager della Repsol Honda: "Dobbiamo avere pazienza per il recupero di Marquez" DA UN GIORNO

Secondo le prime ricostruzioni, il Cabroncito vorrebbe provare a scendere in pista nelle prime prove libere del venerdì appena tre giorni dopo l'operazione all'omero destro: la notizia è arrivata dall'ospedale dove a Marc è stata applicata una placca nella giornata di mercoledì.

Marquez ci prova, ma la Honda non avrebbe ancora autorizzato il pilota a provarci: naturalmente, nel caso dovesse riuscire a scendere in pista, sarebbe l'ennessima prova di un pilota già da leggenda. A confermare che, potenzialmente, sarà in pista solo in Repubblica Ceca è il dottor Xavier Mir che ha operato lo stesso pilota spagnolo...

Il nervo radiale non interessato e l’infiammazione già migliorata che Marc ha subito dopo il volo in pista a Jerez, sono ottime notizie. Marquez toglierà le bende e vedremo che livido avrà, poi andrà a casa e inizierà la riabilitazione con il suo fisioterapista personale o subito o entro tre giorni. Da qui vedremo i termini per la guarigione. La possibilità Brno? Sicuramente un’ipotesi molto concreta, anche se in questi casi non vi è alcuna certezza assoluta. La prima cosa è prepararlo per iniziare i lavori di recupero, dalla riabilitazione passiva si passerà a quella attiva con un miglioramento finale dei muscoli. Applicheremo una benda morbida per iniziare il recupero e metteremo una macchina da freddo che faccia sopportare meglio a Marc l’infiammazione ai muscoli. [Xavier Mir a AS]

Sarà poi competitivo per il Mondiale?

Chiunque lo escluda dalla lotta al titolo per un infortunio sbaglia, perché sappiamo di che pasta è fatto questo pilota. Il suo stato d’animo? Sicuramente più sollevato dopo aver saputo che il nervo non è interessato. Piloti professionisti come lui sono abituati a questi recuperi lampo, molto dipende anche dall’umore che hai, più sei sereno e più la guarigione sarà veloce

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

MotoGP Marquez, operazione al braccio perfettamente riuscita. Ritorno in pista già a Brno? IERI A 10:21