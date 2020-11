Poche ore dopo la scioccante notizia della sospensione di 4 anni per violazione delle regole antidoping del TAS di Losanna, Andrea Iannone affida al suo profilo Instagram un commento pieno di amarezza e disincanto per una decisione severa e che pone quasi certamente fine alla sua carriera da pilota anche se il pilota abruzzese promette battaglia.

"Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell'onestà intellettuale e nell'affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell'innocenza e soprattutto... la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l'uomo".