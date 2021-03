"Il bilancio di questi test è positivo", questo il commento di Valentino Rossi dopo i cinque giorni di prove in Qatar. Il numero 46 della Yamaha ha preso contatto con il nuovo team Petronas: "Per capire se abbiamo fatto veramente un passo avanti dovremo aspettare l'Europa. Intanto la Yamaha ha lavorato in modo intelligente". Doppio sorriso perché per Valentino è arrivata anche la vaccinazione contro il Covid: "Un grande passo verso il ritorno alla normalità. Il vaccino è un grande step per la nostra vita normale evitandoci un incubo per la salute o di saltare delle gare come è successo a me l'anno scorso. Ezpeleta, insieme al governo del Qatar, ci ha dato un grande aiuto: sono felice".

Prime sensazioni buone: "Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto molti problemi a migliorare e le cose nuove che arrivavano dal Giappone non sempre erano buone, ma in questo inverno mi pare che la Yamaha abbia lavorato in modo più intelligente, portando novità, fra telaio e aerodinamica, che hanno migliorato il feeling. Sono ottimista per la gara".

Valentino Rossi: dall'apecar alla Leggenda! 42 anni di passione

MotoGP Miller vola, Rossi 13° nel Day 3 dei test a Losail 10/03/2021 A 20:05

MotoGP Marc Marquez nella lista dei piloti per il Qatar GP ma correrà? 09/03/2021 A 16:40