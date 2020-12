Motorsports

Drive Me Crazy: i protagonisti sono Dorothea Wierer e Tony Cairoli

Irene Saderini torna protagonista di Drive Me Crazy, la serie targata Red Bull Media House dedicata alle 2 e alle 4 ruote in prima tv assoluta: l'appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre alle 22.15 su Motor Trend canale 59 (disponibile anche in streaming su Dplay), subito con due grandi protagonisti: Dorothea Wierer e Tony Cairoli.

