Mercedes svetta nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Brands Hatch. Lo svizzero Raffaele Marciello, accompagnato dal russo Timur Boguslavskiy, ha regalato il giro veloce all’AMG #89 di Akkodis ASP con il tempo di 1.22.037 e 198 millesimi di vantaggio sull’auto gemella di Jim Pla/Jules Gounon. La casa di Stoccarda si piazza al top anche in Silver Cup con Casper Stevenson/Thomas Drouet (Addodis ASP #87), terzi assoluti davanti a Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer ( WRT #33/Audi) ed a Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53/Ferrari)

Prima sessione molto importante per Valentino Rossi che ha sfruttato il tempo a disposizione per prendere confidenza con la difficile pista inglese. Il ‘Dottore’ potrà scendere in pista anche questo pomeriggio per una nuova libera prima della Q1, importantissima in un tracciato in cui notoriamente è difficile superare.

Ad

Motorsports Valentino Rossi, la nuova vita da pilota di auto: cosa aspettarsi? 31/03/2022 A 14:47

13mo posto per l’ex centauro e per Frédéric Vervisch (WRT #46) che questa mattina ha lasciato molto tempo in pista al compagno. La coppia insegue il duo italiano formato da Luca Ghiotto/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #11) con quasi un secondo di ritardo. Appuntamento alle 13.25 per la seconda sessione di prove libere.

CLASSIFICA FINALE FP1 GTWC EUROPE SPRINT CUP BRANDS HATCH

1 89 PIT PRO 1 BOGUSLAVSKIY, Timur AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 26 27.357 38.192 1:23.294 1:22.037 7

2 88 PIT PRO 2 PLA, Jim AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 18 0.198 0.198 26.310 37.098 1:24.341 1:22.235 2

3 87 PIT Silver 1 STEVENSON, Casper AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 33 0.282 0.084 32.433 37.260 20.285 1:29.978 1:22.319 5

4 33 PIT PRO 3 MIES, Christopher Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 32 0.328 0.046 26.312 37.711 1:22.887 1:22.365 4

5 53 PIT Silver 2 JEAN, Pierre Alexandre AF Corse Ferrari 488 GT3 32 0.340 0.012 26.331 36.801 1:22.634 1:22.377 5

6 32 FIN PRO 4 WEERTS, Charles Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 21 0.362 0.022 26.641 37.487 20.151 1:24.279 1:22.399 1

7 25 PIT PRO 5 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 35 0.596 0.234 26.975 37.277 1:22.951 1:22.633 4

8 11 RUN PRO 6 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 35 0.668 0.072 44.276 1:33.849 1:22.705 5

9 30 PIT Silver 3 NEUBAUER, Thomas Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 29 0.758 0.090 26.949 40.223 1:22.795 1:22.795 4

10 99 FIN Silver 4 SCHÖLL, Nicolas Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 34 0.767 0.009 27.327 37.438 20.197 1:24.962 1:22.804 3

11 66 FIN PRO 7 MARSCHALL, Dennis Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 28 0.866 0.099 26.292 37.259 19.978 1:23.529 1:22.903 3

12 12 PIT PRO 8 GHIOTTO, Luca Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 20 0.871 0.005 33.285 38.374 2:05.713 1:22.908 3

13 46 PIT PRO 9 VERVISCH, Frederic Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 33 0.921 0.050 26.414 36.804 19.841 1:23.059 1:22.958 3

14 78 PIT PAM 1 BARKER, Ben Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 15 0.978 0.057 26.301 37.091 19.956 1:23.348 1:23.015 1

15 188 PIT PAM 2 RAMOS, Miguel Garage 59 McLaren 720S GT3 31 1.048 0.070 50.914 46.710 1:24.721 1:23.085 3

16 38 PIT PRO 10 WILKINSON, Oliver Jota McLaren 720S GT3 18 1.080 0.032 26.470 36.884 1:23.839 1:23.117 2

17 54 FIN PRO 11 ENGELHART, Christian Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 34 1.196 0.116 27.445 37.986 20.234 1:25.665 1:23.233 3

18 86 PIT Silver 5 WALILKO, Igor AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 35 1.221 0.025 28.712 38.102 1:23.572 1:23.258 4

19 52 FIN PAM 3 BERTOLINI, Andrea AF Corse Ferrari 488 GT3 35 1.328 0.107 26.634 38.261 20.126 1:25.021 1:23.365 6

20 56 PIT PRO 12 BACHLER, Klaus Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 33 1.394 0.066 26.585 38.314 1:23.579 1:23.431 4

Valentino Rossi icona sportiva: "Premio speciale, per una lunga carriera"

Motorsports Dove gareggia ora Valentino Rossi e quando iniziano le gare? 04/03/2022 A 17:03