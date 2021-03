In molti la ricorderanno soprattutto per la sua partecipazione allo show tv britannico Top Gear nel 2016, ma Sabine Schmitz era soprattutto un grande pilota: conosciuta come "regina del Nürburgring", è deceduta all'età di 51 anni.

Sabine è l'unica donna ad aver vinto la 24 ore del Nürburgring, nel 1996 insieme a Johannes Scheid ed Hans Widmann, al volante della leggendaria BMW M3 "Eifelblitz", e l'anno successivo in equipaggio con lo stesso Scheid, Peter Zakowski e Hans-Jurgen Tiemann. Nel 1998, sempre insieme a Scheid, fu anche la prima donna a conquistare il titolo del VLN.

La malattia

L'avversario più difficile da sconfiggere per la Schmitz è stato una forma rara di tumore, che si è dimostrato estremamente ostinato. Tanti gli interventi, altrettante le ricadute: "Mi perseguita, non appena è andato via, è tornato. Ora sto cercando di trovare una soluzione. Ma è difficile". Purtroppo Sabine ora ha perso la sua battaglia.

