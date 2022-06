Mattinata tragica al Mugello, dove quest’oggi ha preso il via il weekend di gare del terzo appuntamento del campionato tricolore di moto. Nel corso delle prove libere della Coppa Italia CIV due piloti all’uscita della Bucine, sono venuti a contatto. Ad avere la peggio è stato il 35enne bergamasco Davide Longhi che, per motivi ancora da chiarire e secondo le prime ricostruzione, è stato centrato da un altro pilota, mentre rientrava in corsia box.

Le condizioni dei due sono apparse subito molto serie. Longhi è stato soccorso dal personale medico del circuito, intubato ed elitrasportato all’ospedale Careggi di Firenze, dove nonostante il ricovero in terapia intensiva si è spento quattro ore dopo l’incidente avvenuto intorno alle 11:00. Longhi, commerciante originario di Romano di Lombardia (Bergamo), era arrivato con lesioni molto serie presso il policlinico del capoluogo toscano e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lotta invece in reparto in condizioni gravi, il secondo pilota coinvolto nella carombola, un 39enne lombardo di cui non sono state diffuse le generalità.

Grande appassionato di motociclismo, Longhi era rimasto stregato dal richiamo del mondo delle due ruote a 16 anni, socio del motoclub Cds di Castenedolo (Brescia) e, tra le attività nell’ambito del motociclismo, teneva corsi di guida a Cremona e Misano Adriatico mentre dal 2012 era il titolare insieme ai genitori di un bar nel paese d’origine.

