Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP al termine della passata stagione e in questa annata agonistica si è cimentato con le quattro ruote, scegliendo il GT World Challenge Europe. Il Dottore non è riuscito a ottenere risultati eclatanti al volante della Audi, anche se in tre occasioni ha concluso in quinta posizione. Il nove volte Campione del Mondo si appresta a vivere la 24 Ore di Spa-Francorchamps, un’esperienza particolare e tutta da vivere.

Dopo l’avventura nelle Ardenne mancheranno soltanto tre weekend di gara al termine della stagione (Hockenheim, Valencia, Barcellona) e il centauro di Tavullia sta iniziando a pensare anche alla prossima stagione. Valentino Rossi, che spegnerà 43 candeline il 16 febbraio, si è soffermato su questo aspetto in un’intervista concessa a Motorsport.com: “Al 90% continuerò in questo campionato, il programma al momento è questo. Al momento non credo che andrò a Le Mans nel 2023, poi vedremo cosa succederà“.

Valentino Rossi non ha dunque intenzione di ritirarsi dalle scene e punta a restare ancora nell’universo del motorsport, continuando a sposare il GTWC Europe, ma rinunciando al sogno di correre la tanto ambita 24 Ore di Le Mans. L’auspicio è che riesca a migliorare il feeling con la vettura e che i risultati migliorino nel prossimo futuro.

