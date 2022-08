Mountain Bike

Mondiali Mountain Bike - Nino Schurter da favola: è campione del mondo per la 10a volta, rivivi l'arrivo

MONDIALI MTB - Il primo titolo lo vinse nel 2009, davanti al mostro sacro di quell'epoca: Julien Absalon. Schurter fu il più giovane di sempre a vincere un titolo iridato élite. Oggi, nel 2022, Schurter ha vinto ancora il Mondiale di cross country ed è il più vecchio di sempre. Messi in fila Valero, Braidot e Pidcock e per l'elvetico è il 10° Mondiale conquistato in carriera.

00:01:44, 8 minuti fa