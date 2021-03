Mountain Bike

Olimpiadi Peter Sagan e l'amore per la mountain bike: le immagini di Rio 2016

OLIMPIADI - A Rio 2016 Peter Sagan è tornato a confrontarsi con la sua prima, grandissima, passione: quello per la mountain bike. Non andò benissimo in termini di risultato (35° posto) per colpa di qualche foratura di troppo, ma il suo fu un gesto d'amore nei confronti delle "ruote grasse". Ecco le immagini di quella sortita a cinque cerchi del campionissimo slovacco.

