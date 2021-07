Mountain Bike

Olimpiadi 2020, Mountain bike Tokyo, Podio tutto svizzero: vince Jolanda Neff davanti a Frei e Indergand, 25a la Lechner

OLIMPIADI - Nella prova maschile né Flückiger né Schurter sono riusciti a conquistare l'oro, con il primo a prendere comunque l'argento dietro a Pidcock. In campo femminile, però, è stata festa grande per la Svizzera. Podio totalmente elevetico con il successo di Jolanda Neff sulle connazionali Frei e Indergand. Come Italia puntavamo tutto su Eva Lechner, ma la bolzanina ha chiuso al 25° posto.

00:02:09, 2 ore fa