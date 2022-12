Prima gara e prima Finale in questa seconda giornata nel Melbourne Sports and Aquatic Centre, sede dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta. L’atto conclusivo della 4×50 mista mixed è stato vissuto con grande intensità e, come è ormai consuetudine, gli scenari si sono prestati a diversi cambiamenti nell’alternanza uomo-donna. Una grande prestazione dell’Italia. Gli azzurri, terzi l’anno scorso ad Abu Dhabi, hanno ottenuto uno strepitoso argento con il nuovo primato europeo di 1:36.01 alle spalle degli Stati Uniti (1:35.15) che hanno stabilito il nuovo record del mondo. Da notare come anche il Bel Paese abbia fatto meglio del vecchio limite mondiale dei Paesi Bassi (1:36.18).

Una gara lanciata splendidamente da Lorenzo Mora a dorso (22.59, primato nazionale dal punto di vista cronometrico ma non omologabile perché ottenuto in una gara mixed di queste caratteristiche) e rifinita da un Nicolò Martinenghi pazzesco a rana (24.83). Bravissime poi Silvia Di Pietro (24.52) e Costanza Cocconcelli (24.07) a tenere duro nelle frazioni a farfalla e a stile libero. Il bronzo, per la cronaca, è stato vinto dal Canada (1:36.93). Con questo riscontro l’Italia sale a tre medaglie in questa rassegna (2 ori e 1 argento).

