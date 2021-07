Nuoto

OLIMPIADI, NUOTO: LA STAFFETTA MISTA 4X100 MISTI FUORI DAL PODIO PER UN SOFFIO: GLI HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - La staffetta mista dei 4x100 misti azzurra guidata da Federica Pellegrini si è fermata a un passo dal podio nella finale: gli azzurri chiudono al 4° posto in 3:39.28, tempo non sufficiente per il bronzo. Sul gradino più basso del podio sale l'Australia con un 3:38.95. L'oro va alla Gran Bretagna di Peaty, che stacca la Cina.

00:02:51, un' ora fa