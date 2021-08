Nuoto

OLIMPIADI NUOTO - PALTRINIERI ORGOGLIO INFINITO, MA 4° POSTO NEI 1500! RIVIVI LA GARA

Tokyo 2020 - Non basta una gara condotta bene nella prima metà: Gregorio Paltrinieri arriva stanco a questi 1500 sl e si deve accontentare della "medaglia di legno" nonostante lotti fino all'ultimo per non perdere il contatto coi primi tre.

00:03:31, 2 ore fa