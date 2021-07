Nuoto

Olimpiadi Nuoto Thomas Ceccon in semifinale dei 100 dorso con il record italiano

Tokyo 2020 - Thomas Ceccon è in semifinale dei 100 metri dorso, e lo fa in grandissimo stile. La sua batteria, la quinta, è la più veloce in assoluto e il vicentino strappa anche il secondo tempo assoluto dietro soltanto al russo Kliment Kolesnikov, che ha chiuso la gara con il tempo di 52.15.

