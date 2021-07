Nuoto

OLIMPIADI, TOKYO 2020 - SIMONA QUADARELLA QUINTA NEI 1500 SL, ORO LEDECKY: RIVIVI LA GARA IN 170''

TOKYO 2020 - Non arriva la medaglia per Simona Quadarella nei 1500 sl. La nuotatrice azzurra parte bene, ma soffre poi tanto nella seconda metà di gara e non riesce a incidere come suo solito, chiudendo quinta. Oro a Katie Ledecky (15:37.34), argento per Erica Sullivan (15:41.41) e bronzo a Sarah Kohler (15:42.91). Adesso per Quadarella rimangono gli 800 sl.

00:02:54, 25 minuti fa