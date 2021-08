"Amava lo sport e stare con gli atleti e ha trasmesso la sua passione a tutti quelli che lo hanno conosciuto, la sua gioia per lo sport era contagiosa. Come presidente ha contribuito a modernizzare e a trasformare il Cio. Sarà ricordato in particolare per aver difeso lo sport giovanile e per aver inaugurato i Giochi Olimpici Giovanili. Era anche un feroce sostenitore dello sport pulito e ha combattuto instancabilmente contro i mali del doping. L'intero Movimento Olimpico piangerà profondamente la perdita di un grande amico e un appassionato di sport". Lo sport olimpico è in lutto, il ricordo è di Thomas Bach. Nella giornata odierna è infatti venuto a mancare all'età di 79 anni l'ex presidente del Comitato olimpico internazionale, Jacques Rogge. A comunicare il suo decesso è stato proprio il Cio, che il belga ha guidato dal 2001 al 2013, prima che Thomas Bach prendesse il suo posto.

La vita di Jacques Rogge

Nato a Graz il 2 maggio 1942, Rogge ha avuto una brillante carriera da atleta: prima da rugbista, vincendo 16 scudetti, poi da velista, diventando campione del mondo e prendendo parte tre volte alle Olimpiadi, fra il '68 e il '76. Lascia la moglie e due figli. Oltre alla responsabilità di ricoprire il ruolo di presidente del Cio, Rogge è stato un chirurgo ortopedico. In segno di rispetto, la bandiera olimpica sarà sventolata a mezz'asta per cinque giorni all'Olympic House, al Museo Olimpico e in tutte le proprietà del Cio. Il funerale, per volontà della famiglia, si svolgerà in forma privata, ma sarà seguito nel corso dall'anno da una commemorazione pubblica.

