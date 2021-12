Possibile rivoluzione nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tre discipline storiche come la boxe, il pentathlon ed il sollevamento pesi potrebbero essere estromesse dai Giochi Olimpici tra sette anni, mentre verranno confermati surf, skateboard ed arrampicata sportiva, che hanno fatto il loro debutto quest’estate a Tokyo.

La boxe deve prima affrontare una serie di questioni interne all’l’International Boxing Association (AIBA), come la trasparenza della federazione e la sua gestione economica. Un altro problema importante è poi quello degli scandali arbitrali, con vari favoritismi nei confronti di alcune federazioni.

I problemi del pentathlon riguardano la decisione di eliminare la prova dell’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi e che dovrà essere sostituita. Inoltre il pentathlon è finito nei guai a Tokyo, dopo che un allenatore tedesco è stato espulso dai Giochi dopo aver preso a pugni un cavallo.

Per il sollevamento pesi, invece, il problema riguarda i numerosi casi di doping che hanno coinvolto questo sport negli ultimi anni, con tantissime squalifiche e medaglie postume.

