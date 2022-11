Parigi 2024 ha le sue nuove mascotte. Il comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici Estivi ha infatti reso noto il design . Il comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici Estivi ha infatti reso noto il design delle mascotte olimpica e paralimpica che ci abitueremo a vedere durante la kermesse a cinque cerchi che sarà di casa nella capitale francese tra un anno e mezzo circa.

Si tratta di due berretti frigi, distinguibili tra loro perché la mascotte paralimpica ha, al posto della gamba destra, una protesi da corsa. I due personaggi entreranno a far parte dei Giochi a pieno regime sia durante le gare, con i soliti pupazzi "umani" che saranno presenti delle varie arene, sia nei negozi fisici e online di merchandising ufficiale.

Il berretto frigio è stato scelto come simbolo di libertà: era infatti il copricapo indossato come simbolo distintivo dagli insorti della Rivoluzione Francese del 1789 e adottato poi dai sostenitori della Repubblica. È un simbolo forte e inusuale: di solito, infatti, è il regno animale a monopolizzare il design delle mascotte olimpiche, ma questa volta la Francia ha voluto mandare un messaggio forte, scegliendo un soggetto pregno di significato per il proprio popolo e che vuole essere un esempio anche per tutti gli altri popoli.

Bing Dwen Dwen, la mascotte decisamente più amata delle ultime edizioni tra invernali ed estive: stiamo parlando infatti del dolcissimo panda che rappresentava Pechino 2022, il cui pupazzetto è I due berretti rossi hanno di fronte a sé una bella sfida, ossia reggere il confronto con, la mascotte decisamente più amata delle ultime edizioni tra invernali ed estive: stiamo parlando infatti del dolcissimo panda che rappresentava Pechino 2022, il cui pupazzetto è andato esaurito in pochissimo tempo e che è rimasto introvabile per tutta la durata degli scorsi Giochi Invernali. La sfida partirà già da martedì 15: i pupazzi e gli altri gadget con le mascotte saranno disponibili da subito nel negozio ufficiale di Parigi, sull'e-shop del sito ufficiale e in alcuni dei grandi rivenditori affiliati.

