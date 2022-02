Giochi Olimpici

Best Moments - Federica Brignone conquista il bronzo nella combinata; delusioni per Shiffrin e Valieva. Record Takagi

GIOCHI OLIMPICI - Arriva la seconda medaglia in questa Olimpiade per Federica Brignone che, dopo l'argento nello slalom gigante, conquista anche il bronzo nella combinata. Niente da fare per Mikaela Shiffrin che maledice la pista di Pechino, finendo di nuovo per terra. Niente medaglia per la Valieva che va fuori dal podio dopo diversi errori, nel pattinaggio di velocità c'è il record della Takagi.

00:02:13, un' ora fa