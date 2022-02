Giochi Olimpici

Olimpiadi invernali, Best moments - Hofer 4°, Wierer 6a; prima vittoria per il curling maschile

GIOCHI OLIMPICI – Domenica priva di emozioni per i colori azzurri a Pechino: Lukas Hofer si ferma a un passo dal podio, chiudendo 4° nella gara a inseguimento di biathlon, mentre Dorothea Wierer si deve accontentare della 6a piazza finale. Delusione anche per Pietro Sighel, che cade in finale nei 500 metri dello short track.

00:02:08, un' ora fa