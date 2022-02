singolo maschile per il pattinaggio artistico, la a gara a squadre mista di aerials per lo sci freestyle, l’halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la combinata maschile per lo sci alpino, la 10 km femminile per lo sci di fondo, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il team relay di slittino. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Giovedì 10 febbraio andrà in scena la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi:. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Ad

Pechino 2022 Da Dell'Aquila a Pellegrino: Italia, 20 giorni di fila a medaglia 6 ORE FA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di giovedì 10 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

LE SPERANZE DI MEDAGLIA GIOVEDI' 10 FEBBRAIO

Ore 7.15, Sci alpino: combinata uomini. Purtroppo le speranze di podio rasentano lo zero in una specialità che, di norma, premia maggiormente gli specialisti dello slalom. Il miglior combinatista azzurro, Riccardo Tonetti, è rimasto in Italia a causa del pasticcio legato alle convocazioni.

Ore 8.15, Snowboard: finale cross uomini. Gli azzurri non partono favoriti, ma sono comunque competitivi. Lorenzo Sommariva sarà la carta più importante, ma occhio anche ad Omar Visintin se avrà ritrovato sicurezza dopo l’infortunio alla spalla.

Ore 14.30, Slittino: team-relay. Gara imprevedibile, dove quasi mai mancano le sorprese. L’Italia è da top5 più che da medaglia, in particolare potrebbe pesare in negativo il rendimento dell’azzurra che verrà schierata nel singolo femminile. Servirà sbagliare il meno possibile e sperare in qualche passo falso degli avversari.

"Poor, poor Shiffrin", l'inforcata clamorosa in tutte le lingue del mondo

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA GIOVEDI' 10 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA)

02.30, SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

02.30, SKELETON: prima manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

02.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02.58, SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

03.25, SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

03.30, SCI ALPINO: discesa libera della combinata alpina uomini – Christof Innerhofer

04.00, SKELETON: seconda manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

04.15, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Lettonia, Girone C uomini

07.00, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.05, CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner)

07.15, SCI ALPINO: slalom speciale della combinata alpina uomini – ev. Christof Innerhofer

07.37, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.55, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

07.58, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

08.00, SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenze ad intervalli) – tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

08.15, SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, Girone C uomini

10.55, BOB: prove 1 e 2 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

11.00, SALTO CON GLI SCI: allenamento 2 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre miste

12.50, FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre miste

13.00, SPEED SKATING: 5000 metri donne – Francesca Lollobrigida

13.05, CURLING: sessione 2 round robin donne (Canada-Corea del Sud, Svezia-Gran Bretagna, USA-Danimarca, Cina-Svizzera)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Cina, Girone A uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Germania, Girone A uomini

14.30, SLITTINO: staffetta a squadre – Italia (composizione da definire)

Arianna Fontana prima gioia Italia, il curling fa sognare

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Beijing Today: il meglio del Day 4 18 ORE FA