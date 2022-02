Sabato 12 febbraio andrà in scena l'ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sei eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: snowboardcross misto a squadre, staffetta femminile di fondo (4x5km), team pursuit femminile di speed skating, 10 km sprint maschile di Biathlon, salto con gli sci maschile (trampolino grande) e skeleton femminile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete per incrementare il numero di allori nel medagliere

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di sabato 12febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI SABATO 12 FEBBRAIO

Ore 3.50, Snowboard: finale cross a coppie misto. Specialità che fa il suo debutto alle Olimpiadi. L’Italia sarà una delle squadre da battere con Michela Moioli che verrà affiancata verosimilmente da uno tra Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin.

Ore 10.00, Biathlon: 10 km sprint uomini. In campo maschile l’Italia non partirà mai nel novero delle favorite durante i Giochi, tuttavia da atleti come Lukas Hofer e Dominik Windisch è sempre lecito attendersi una possibile sorpresa. E’ chiaro che in questo caso servirà sparare con il 100%, impresa tutt’altro che agevole per gli azzurri.

Ore 14.55, Skeleton: quarta manche donne. Valentina Margaglio - una delle big di questo sport - non ha ben figurato nelle prime due prove. L'azzurra non riesce a condurre bene la slitta né nella prima, né nella seconda run (dove si ritrova addirittura posizionata storta) e accumula ritardo nonostante una buona prova in spinta. Nella seconda run recupera una posizione, ma il podio è comunque lontano: l'australiana Narracott è a 1.54.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA SABATO 12 FEBBRAIO

SABATO 12 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 4 round robin donne (Svezia-Canada, Corea del Sud-ROC, Giappone-Danimarca)

03.00, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre – Italia 1, Italia 2

03.20, BOB: prove 5 e 6 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

03.30, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

03.50, SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

04.00, SCI ALPINO: prima prova discesa donne – da definire

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-USA, Girone A uomini

05.10, HOCKEY GHIACCIO: ROC-Svizzera, quarti di finale donne

05.40, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

07.00, COMBINATA NORDICA: allenamento 1 Gundersen trampolino grande / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

07.05, CURLING: sessione 5 round robin uomini (Italia-Cina, Canada-Svezia, Danimarca-Svizzera, USA-Norvegia) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

08.30, SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne – Italia (composizione da definire)

09.00, SPEED SKATING: quarti di finale team pursuit donne

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Germania-Cina, Girone A uomini

09.53, SPEED SKATING: 500 metri uomini – due da definire

10.00, BIATHLON: sprint 10 km uomini – 4 tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch

11.00, SALTO CON GLI SCI: trial round trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, rhythm dance – Charlene Guignard-Marco Fabbri

13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

13.05, CURLING: sessione 5 round robin donne (ROC-Giappone, Danimarca-Svizzera, Gran Bretagna-USA, Svezia-Cina)

13.20, SKELETON: terza manche donne – Valentina Margaglio

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Rep. Ceca, Girone B uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Danimarca, Girone B uomini

14.55, SKELETON: quarta manche donne – Valentina Margaglio

