Venerdì 11 febbraio andrà in scena la settima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 7 ori olimpici: grande appuntamento alle 4:00 di notte (ora italiana) col SuperG donne, senza Sofia Goggia . Tanta azione anche sull'anello del pattinaggio di velocità, con Ghiotto a competere per una medaglia nei 10.000 metri uomini e nello short track, con Fontana nei 1.000 metri donne. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di venerdì 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA VENERDI' 11 FEBBRAIO

Ore 4.00, Sci alpino: superG donne. Una delle gare più importanti per l’Italia. In Coppa del Mondo le azzurre hanno dominato, Federica Brignone ed Elena Curtoni saranno le punte di diamante, ma occhio anche a Marta Bassino: una mina vagante che potrebbe stupire, soprattutto se la pista, come pare, sarà difficilissima ed adatta a chi sa affrontare le curve. Non sarà della gara Sofia Goggia.

Ore 9.00, Speed skating: 10000 metri uomini. La gara prediletta per Davide Ghiotto. L’azzurro è certamente da top7, tuttavia servirà qualcosa di speciale per tornare a casa con una medaglia.

Ore 10.00, Biathlon: 7,5 km sprint donne. Non la gara ideale per Dorothea Wierer: sarà fondamentale sbagliare il meno possibile per porre le basi in vista dell’inseguimento.

Ore 13.43, Short track: finale 1000 metri donne. Anche in questo caso non si tratta della distanza preferita di Arianna Fontana, tuttavia la valtellinese sarà una outsider da non sottovalutare, ha esperienza e scaltrezza per provarci.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA VENERDI' 11 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

02.30, SKELETON: prima manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SKELETON: seconda manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SCI ALPINO: superG donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

08.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini con partenze ad intervalli – tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

09.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini – tre tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

10.00, BIATHLON: 7.5 km sprint donne – quattro tra Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

10.45, SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne – Arianna Fontana

12.00, SALTO CON GLI SCI: qualification round trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini – due tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.04, SHORT TRACK: semifinali 5000 metri staffetta uomini – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

13.20, SKELETON: terza manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.37, SHORT TRACK: Finale B 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.43, SHORT TRACK: Finale A 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, Girone C uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Svezia, quarti di finale donne

14.55, SKELETON: quarta manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

