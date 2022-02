La torcia olimpica completerà il suo percorso venerdì 4 febbraio, quando verrà utilizzata per accendere il braciere olimpico dello stadio Nido d’Uccello di Pechino, a simboleggiare l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali.

Ad

Pechino 2022 Le previsioni meteo per Pechino: temperature basse e rischio neve? 18 ORE FA

Intanto, però, si è deciso di abbreviare il suo percorso per ragioni legate al Covid 19 e solo un numero ristretto di persone potranno presenziare ai vari passaggi di consegne, proprio per evitare assembramenti e quindi potenziali contagi.

La torcia, in ogni caso, passerà per tutte le zone più importanti di Pechino (tra cui anche la part più vicinaalla città della Grande Muraglia), in una sorta di catena di bolle, anche se appunto con un percorso diverso da quello del 2008, con circa 1200 tedofori coinvolti in questa operazione globale. Tra loro ci sarà anche Yao Ming, l’indimenticabile gigante NBA, mentre c’è ancora incertezza sul nome dell’ultimo tedoforo, colui o colei che accenderà il braciere.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Le speranze di medaglia per l'Italia giorno per giorno 20 ORE FA