Pechino, ci siamo. Dal 4 al 20 febbraio 2022, la capitale cinese ospita la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, diventando così la prima città ad organizzare sia una rassegna a cinque cerchi estiva (nel 2008) che una dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 discipline e a PyeongChang, dove la spedizione azzurra conquistò 10 podi. A proposito, vi ricordate qual è stata l'edizione più ricca di soddisfazioni per i nostri colori? E sapete qual è l'atleta italiano più decorato a questo livello? E lo sport che ci ha portato più allori? Facciamo qualche passo indietro. , ci siamo., la capitale cinese ospita la, diventando così la prima città ad organizzare sia una rassegna a cinque cerchi estiva (nel 2008) che una dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 discipline e verranno assegnate medaglie in 109 eventi diversi . L'Italia arriva alle competizioni con grande ambizione e con l'obiettivo di migliorare il bottino ottenuto quattro anni fa, dove la spedizione azzurra conquistò. A proposito, vi ricordate qual è stata l'edizione più ricca di soddisfazioni per i nostri colori? E sapete qual è l'atleta italiano più decorato a questo livello? E lo sport che ci ha portato più allori? Facciamo qualche passo indietro.

Ad

PyeongChang 2018: Sofia Goggia è tutta d'oro, la sua gara da leggenda

Pechino 2022 Gios (presidente Federghiaccio): "Dai nostri sport vorrei 4 medaglie" UN' ORA FA

L'Italia è andata in doppia cifra di medaglie alle Olimpiadi invernali in sei occasioni, la prima ad Albertville 1992. Il primato assoluto è stato registrato due anni più tardi, a Lillehammer 1994, dove la pattuglia azzurra mise in bacheca la bellezza di 20 medaglie. Di queste, 7 furono d'oro (un altro record per noi), un risultato che issò Manuela Di Centa e compagni al quarto posto del medagliere complessivo come fatto solo a Grenoble 1968. In assoluto, l'Italia ha conquistato 124 podi alle Olimpiadi invernali. Nello specifico: 40 ori, 36 argenti e 48 bronzi. Numeri che ci valgono il 12esimo posto assoluto nel medagliere perpetuo. Gli uomini hanno portato alla causa azzurra 25 ori, 25 argenti e 25 bronzi (75 podi). Le donne hanno contribuito al bottino con 15 ori, 11 argenti e 20 bronzi (46 podi). A questi risultati, si aggiungono tre medaglie ottenute in competizioni miste.

Silvio Fauner batte in volata Bjorn Daehlie e regala all'Italia l'oro in staffetta a Lillehammer Credit Foto Getty Images

Una striscia di gloria che per l'Italia iniziò con qualche edizione di ritardo. Fu a Sankt Moritz 1948 infatti, alla quinta rassegna, che un nostro portacolori si tolse la soddisfazione di salire sul podio olimpico e lo fece addirittura riuscendo ad agguantare il gradino più alto. Il suo nome era Nino Bibbia, che entrò nella leggenda del nostro sport grazie all'oro nello skeleton. L'ultimo successo in ordine cronologico, invece, spetta a Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera di sci alpino il 21 febbraio 2018. Un giorno prima dell'ultima medaglia in assoluto, il bronzo di Arianna Fontana nei 1000 metri dello short track. Proprio l'atleta valtellinese è stata la nostra ultima portabandiera alla cerimonia d'apertura, mentre il primo in assoluto fu il conte Leonardo Bonzi, bobbista, a Chamonix 1924. Due atleti hanno avuto l'onore di svolgere questo ruolo addirittura in due occasioni: lo sciatore alpino Gustav Thoeni (1976 e 1980) e lo slittinista Paul Hildgartner (1984 e 1988).

PyeongChang 2018: il fantastico oro di Arianna Fontana nei 500 metri

Restando nel campo dei singoli, è il momento di citare Stefania Belmondo. Nessun atleta italiano - uomini o donne non fa differenza - è salito sul podio alle Olimpiadi invernali tante volte quante la campionessa piemontese: ben 10 nello sci di fondo tra Albertville 1992 e Salt Lake City 2002. Dieci anni e quattro edizioni di gloria, dove fu capace di mettere in bacheca 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi tra prove individuali (7) e staffette (3). Ad oggi, estendendo il campo anche ai Giochi olimpici estivi, solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti (13 podi a cinque cerchi) ha fatto numericamente meglio di lei nella storia dello sport italiano. Attenzione, però, perchè alle sue spalle c'è un'atleta non distante e che a Pechino 2022 può anche operare il sorpasso. È Arianna Fontana, 8 medaglie ai Giochi da Torino 2006 in poi e con i numeri per andare in doppia cifra. Per quanto riguarda il record di ori, guidano la classifica due volti indimenticabili dello sci alpino: Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, entrambi a quota 3 trionfi. Clamoroso, infine, ciò che è stato capace di fare Armin Zoeggeler: sei edizioni di fila sul podio olimpico nello slittino (2 ori, 1 argento e 3 bronzi tra Lillehammer 1994 e Sochi 2014), una in più della fondista Gabriella Paruzzi.

Alberto Tomba e quel favoloso oro in gigante a Calgary

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali

Sport Ori Argenti Bronzi Totale Sci alpino 14 9 9 32 Sci di fondo 9 13 13 35 Slittino 7 4 6 17 Bob 4 4 4 12 Short track 2 4 5 11 Pattinaggio velocità 2 - 2 4 Snowboard 1 1 1 3 Skeleton 1 - - 1 Biathlon - 1 5 6 Pattinaggio figura - - 2 2 Combinata - - 1 1

Dai singoli atleti agli sport nel loro complesso. L'Italia è riuscita a conquistare almeno un podio in 11 delle attuali 15 discipline olimpiche invernali. Lo sci alpino è il bacino che ci ha portato più medaglie d'oro (14), ma lo sci di fondo ci ha regalato più podi complessivi (35). Seguono nella speciale graduatoria slittino, bob e short track, ma siamo riusciti a toglierci soddisfazioni olimpiche anche nel pattinaggio di velocità, snowboard, skeleton, biathlon, pattinaggio di figura e combinata nordica (il nostro unico podio in questo campo è merito dell'allora 20enne Alessandro Pittin, a Vancouver 2010). Del programma odierno, mancano all'appello il salto con gli sci, il freestyle, l'hockey su ghiaccio e il curling.

Come seguire tutte le gare delle Olimpiadi: abbonati a Discovery+ in offerta speciale

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

PyeongChang 2018: Michela Moioli, dall'incubo di Sochi al sogno d'oro

Pechino 2022 I convocati FISI per Pechino: Goggia ancora in lista 24/01/2022 A 18:52