Il loro 2022 è iniziato però in salita. A causa di problemi fisici occorsi a Rodini, le italiane del doppio pesi leggeri si sono infatti separate per qualche mese, dopo circa 6 anni di simbiosi totale. Tornate insieme hanno conseguito ottimi risultati in Coppa del Mondo. Nella seconda tappa di Poznan, a giugno, hanno vinto l’argento dietro solo alla Nuova Zelanda che ha vinto al fotofinish. Si sono poi confermate a buoni livelli nell’evento successivo, che si è tenuto a Lucerna a luglio: medaglia di bronzo, sul podio con loro la Gran Bretagna e la Francia. Cesarini e Rodini si sono anche sfidate a giugno ai Campionati italiani di Corgeno: il duello se l’è aggiudicato Cesarini, che gareggiava per le Fiamme Oro.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il calendario delle azzurre tuttavia prevede ancora le gare più importanti. Valentina e Federica parteciperanno agli Europei di Monaco di Baviera, che sono in programma dall’11 al 14 agosto. A seguire, l’evento più atteso dell’anno solare: i Mondiali di Racice (Repubblica Ceca). La rassegna iridata si terrà dal 18 al 25 settembre. Le nostre ragazze non si pongono limiti.

