Dopo i Mondiali, con le poi campionesse iridata degli Stati Uniti, anche agli Europei il cammino del Setterosa si ferma in semifinale. La Nazionale italiana femminile di pallanuoto si arrende nel penultimo atto alla Grecia: match senza storia che termina con il risultato di 12-9.

Sei vittorie in sei partite per il Setterosa fino ad oggi, con la perla della sfida con la Spagna nei gironi. Alla banda guidata da Carlo Silipo sono mancate le energie sul più bello: una prestazione da dimenticare in tutto e per tutto, mentre da esaltare quella delle avversarie, davvero strepitose. Grecia che se la vedrà proprio con la Spagna per l’oro, mentre per l’Italia ci sarà la rivincita di Budapest con l’Olanda nella finale per il bronzo.

Tanto equilibrio nel primo quarto che vede un doppio botta e risposta tra le elleniche e le azzurre: Domitilla Picozzi con un tiro dai sei metri e Claudia Marletta con una bellissima palombella in controfuga riescono a trovare il 2-2 parziale. L’attacco azzurri però si inceppa: Marletta sbaglia un rigore, mentre le elleniche riescono a portarsi sul +2 ad inizio secondo quarto. Proprio un rigore, questa volta di Roberta Bianconi, fa tornare l’Italia in scia alle elleniche, ci prova anche Silvia Avegno, ma alla fine a metà gara è 6-4, con le greche perfette nelle due fasi.

Chiara Tabani in superiorità porta nuovamente a -1 il Setterosa, ma poi c’è il nuovo break ellenico fino al 9-5, con le azzurre inermi. Il rigore di Avegno e, successivamente, la beduina di Valeria Palmieri, servono solamente a portare sul -3 la squadra di Silipo alla vigilia del quarto conclusivo. L’Italia spreca una serie incredibile di superiorità anche nel periodo conclusivo e le reti di Avegno e Tabani servono solamente a diminuire il passivo.

