Pallanuoto: positivo al Covid-19 anche l’allenatore della Serbia Dejan Savic

Situazione non facile per la Nazionale serba di pallanuoto maschile. Dopo la positività al Covid-19 del centroboa Nemanja Vico, arrivata qualche giorno fa, ieri, in serata, è arrivata anche quella dell’allenatore Dejan Savic.

“È vero, ora sto facendo altri esami. Non ho commenti da aggiungere” le parole al al portale serbo “Nova”, come riportato da Total Waterpolo. In questi giorni verranno fatti ulteriori test (la Serbia ancora non ha annunciato la positività), da capire la situazione del raduno, che era stato momentaneamente bloccato, e se verranno fuori altri positivi nei prossimi giorni.

