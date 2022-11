Pallavolo

Highlights: Knack Roeselare - Cucine Lube Civitanova 1-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - La Cucine Lube Civitanova centra il 3° successo europeo di fila, superando 3-1 il Knack Roeselare grazie ai 21 punti di un magnifico Ivan Zaytsev e ai 17 di un Marlon Yant Herrera sempre più ingiocabile per gli avversari. Cucinieri in vetta alla Pool C con 8 punti in classifica, due in più del VB Tours.

00:04:55, un' ora fa