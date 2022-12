Doveva essere una vittoria rapida e larga, e così è stata. L'Imoco Volley Conegliano si sbarazza in maniera netta del Vasas Budapest nel match d'esordio in CEV Champions League, dominando senza problemi una partita che esprime, anche nei parziali, l'enorme divario di qualità, esperienza e compattezza tra le squadre. Isabelle Haak gioca da MVP martellando senza sosta: chiuderà con 19 punti (56% in attacco) una serata che la vede colpire a ripetizione con forza e cinismo un'avversaria affossata da muri stentati ed enormi problemi in fase di ricezione. Splendida anche la prestazione di Robin De Kruijf (11), brillante in un match all-around che la vede spiccare in ogni fondamentale. Joanna Wolosz dipinge gioco in maniera straordinaria, facendo scaturire ogni parziale con il tocco magico delle sue dita, mentre Ylenia Pericati mostra personalità enorme nella sua gara d'esordio in Champions al posto di Monica De Gennaro, tenuta a riposo. La squadra di coach Santarelli tornerà in campo tra due settimane, mercoledì 21 dicembre, per affrontare in trasferta il Volley Mulhouse Alsace.

Wolosz da standing-ovation: spinta con le quattro dita per De Kruijf

Ad

La partita

CEV Champions League donne Highlights: Conegliano-Vasas Budapest 3-0 UN' ORA FA

Conegliano scherza contro un avversario che inizia la partita in maniera molto contratta e nervosa. Il Vasas mostra problemi evidenti in ricezione e l'ottimo approccio collettivo dell'Imoco Volley genera rapidamente un +10 (15-5) di puro dominio, acceso da un'incontenibile Isabelle Haak (8 punti nel parziale). Conegliano gioca con attenzione estrema, produce punti a raffica con un attacco efficace giocando spesso veloce al centro, il muro lavora in maniera eccellente e Ylenia Pericati tiene il campo con personalità nel suo debutto in Champions League al posto di Monica De Gennaro. Un paio di ace di Taylor Bannister, pescati su errori di Kathryn Plummer, permettono alla formazione ungherese di ritrovare un minimo di fiducia nella parte centrale del set. Conegliano smarrisce la concentrazione, come evidenziato anche da qualche errore di troppo in battuta (5 errori) e vede il gap dimezzarsi sul 20-15. Allora è Joanna Wolosz a salire in cattedra con una serie di giocate meravigliose nel finale. La polacca domina il gioco in maniera totale e lancia Conegliano sul 25-15 innescando un contro-break devastante di 5-0.

Il Vasas apre il secondo set in maniera altalenante. Scivola sul -4 (8-4) con regali eccessivi in favore di Conegliano, poi iniziano a funzionare servizio e gli attacchi di Kata Torok, brava nel produrre con un gioco alto sulle mani del muro. Quando la pressione si alza sulla squadra di coach Santarelli, con le ungheresi tornate a contatto, si scatenano allora Wolosz, Plummer e Haak (7 punti nel secondo set), con una serie di attacchi d'autore sulla diagonale stretta per confezionare un contro-parziale violento per il +7 (20-12), coronato da un ace di Robin De Kruijf e dal primo punto della neo-entrata Alexa Gray. Il set è ormai in mano a Conegliano che, senza dover forzare più nulla, chiude sul 25-16.

Coach Santarelli gestisce le energie della squadra tenendo Eleonora Furlan e Alexia Gray in campo all'inizio del terzo set. Conegliano ha un approccio blando, segnato dall'inevitabile calo di concentrazione, e il Vasas mantiene la testa avanti per la prima volta nel match fino al 4-5. Poi, quando l'Imoco Volley torna a schiacciare sull'acceleratore per chiudere i conti, si apre una voragine che esprime la nettissima differenza di qualità tra le due squadre. Nonostante qualche scricchiolio del muro in posto 2 su Torko e un paio di pipe di Bannister, Conegliano vola sul 23-15 con De Kruijf dominante in ogni fondamentale. Il Vasas spara le ultime cartucce con un break di 0-4 per tornare minacciosamente sul -4 (23-19), ma una riga salvifica di Robinson scaccia i fantasmi e lancia l'Imoco Volley sul 25-19.

Highlights: Conegliano-Vasas Budapest 3-0

Il tabellino

A. Carraro Imoco Conegliano - Vasas Óbuda Budapest 3-0 (25-15, 25-16, 25-19)

Conegliano : Carraro, Plummer 7, Robinson-Cook 7, Squarcini 4, De Kruijf 11, Gennari ne, Gray 5, Lubian ne, De Gennaro (L) ne, Haak 19, Pericati (L), Furlan 2, Wolosz 1, Fahr ne. All . Santarelli.

: Carraro, Plummer 7, Robinson-Cook 7, Squarcini 4, De Kruijf 11, Gennari ne, Gray 5, Lubian ne, De Gennaro (L) ne, Haak 19, Pericati (L), Furlan 2, Wolosz 1, Fahr ne. . Santarelli. Budapest: Vezsenyi 1, Kump, Fabian, Bannister 12, Torok 8, Szalai (L) ne, Juhar (L), Skrypak 3, Papp 1, Rieder, Jambor, Fricova 3, Boyko 1, Abdulazimova 3. All. Athanasopoulos.

* * *

Rivivi Conegliano-Budapest in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo A. Carraro Imoco Conegliano - Vasas Óbuda Budapest 01:38:19 Replica

CEV Champions League donne Wolosz da standing-ovation: spinta con le quattro dita per De Kruijf UN' ORA FA