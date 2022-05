Pallavolo

Pallavolo - Paola Egonu: "Obiettivi Mondiali e Olimpiadi. Sono grata a Conegliano"

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Intervista esclusiva di Paola Egonu a Eurosport.it. "A Conegliano sono cresciuta tanto, come giocatrice e come persona. Credo di aver lasciato un segno e ho un messaggio per gli hater. Siamo una squadra umile, questo è innegabile". Le Super Finals di Lubiana sono LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ domenica 22 maggio!

00:04:58, 23 minuti fa