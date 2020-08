Dal nostro partner OAsport.it

In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Questa fase prevede la presenza di cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, che si affrontano in incontri di andata e ritorno: le vincitrici dei vari raggruppamenti e le tre migliori seconde accedono ai quarti di finale. 18 compagini sono già certe della loro partecipazione alla fase a gironi, gli altri due posti verranno messi in palio tramite una fase preliminare.

L'Italia è presente con quattro squadre: Civitanova, Perugia, Modena, Trento. Sorteggio davvero di fuoco proprio per Civitanova e Perugia: la Lube (detentrice del trofeo) e i Block Devils (tra i favoriti della vigilia) sono stati inseriti insieme nella Pool B, dove figurano anche i sempre insidiosi turchi dell'Arkas Izmir e i francesi del Tours. Modena, invece, è finita nella Pool D e c'è subito l'incrocio che tutti temevano: i Canarini se la dovranno vedere con i russi del Kuzbass Kemerovo, nuova squadra dell'ex Ivan Zaytsev, ma dovranno stare molto attenti anche ai polacchi del Verva Varsavia e ai belgi del Knack Roeselare.

Trento deve invece partire dai preliminari: prima pool molto semplice con i serbi del Vojvodina Novi Sad e gli inglesi del Polonia London, ma nell’eventuale seconda pool ci dovrebbe essere l’incrocio con la Dinamo Mosca e non sarà facile vincere per accedere alla fase a gironi, dove eventualmente si finirebbe nel girone con i russi della Lokomotiv Novosibirsk, i tedeschi del VfB Friderichshafen e i cechi del Karlovarsko. Di seguito tutti i gironi della Champions League 2020-21 di volley maschile.

Gironi Champions League 2020-2021

POOL A: Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Fenerbahce Sigorta Istanbul (Turchia), Lindemans Aalst (Belgio), PGE Skra Belchatow (Polonia).

POOL B: Cucine Lube Civitanova (Italia), Arkas Spor Izmir (Turchia), Tour VB (Francia), Sir Safety Conad Perugia (Italia).

POOL C: Zenit Kazan (Russia), Berlin Recycling Volleys (Germania), ACH Lubiana (Slovenia), Qualificata dai preliminari.

POOL D: Leo Shoes Modena (Italia), Verva Varsavia Orlen Paliwa (Polonia), Knack Volley Roeselare (Belgio), Kuzbass Kemerovo (Russia).

POOL E: Lokomotiv Novosibirsk (Russia), VfB Friedrichshafen (Germania), CEZ Karlovarsko (Repubblica Ceca), Qualificata dai preliminari (possibile Trento).

