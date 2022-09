Italvolley non smette di vincere, neppure ai Nazionale supera infatti 3-0 il Kenya, conquistando il quarto successo consecutivo e volando in testa al Gruppo A, in attesa del big match tra Belgio e Paesi Bassi, che si disputerà venerdì 29 settembre 2022 alle ore 20:00 italiane. L'Italia fa turnover, lasciando fuori Caterina Bosetti, Anna Danesi e Paola Egonu per un turno di riposo, e dà spazio alle pallavoliste meno impegnate finora in questa rassegna iridata. Cambiano le interpreti, ma non il risultato, anche se il Kenya dà filo da torcere alle "ragazze terribili" di coach Mazzanti, specie nel 2° set (25-23). L'non smette di vincere, neppure ai Mondiali femminili 2022 in corso di svolgimento tra Paesi Bassi e Polonia. Lasupera infatti, conquistando ile volando in testa al Gruppo A, in attesa del big match tra Belgio e Paesi Bassi, che si disputerà venerdì 29 settembre 2022 alle ore 20:00 italiane. L'Italia fa, lasciando fuori Caterina Bosetti, Anna Danesi e Paola Egonu per un turno di riposo, e dà spazio allefinora in questa rassegna iridata. Cambiano le interpreti, ma non il risultato, anche se il Kenya dà filo da torcere alle "" di coach Mazzanti, specie nel 2° set (25-23).

Nel 3-0 spiccano le prove di Cristina Chirichella, Elena Pietrini e Miriam Sylla, oltre ovviamente alla regia di Alessia Orro e ai voli in seconda linea di Moki De Gennaro. La centrale fa male con una battuta salto-flot molto tesa - finalmente riesce a incidere col servizio - e con la classica fast; Pietrini si dimostra implacabile da posto 4, pur sbagliando qualcosa in ricezione; la capitana Azzurra riesce invece a tenere un ottimo rendimento a 360°, risultando una delle migliori in difesa e molto continua da posto 4 a partire da inizio 2° set. 12 punti per Sylvia Nwakalor, miglior marcatrice dell'Italia ma con qualche difficoltà nel trovare ritmo da posto 2.

La partita

Insieme al Camerun, quella contro il Kenya era attesa come la sfida "più facile" del Gruppo A, sempre ammesso che nella Pallavolo esistano partite facili al netto delle differenze di valori complessivi sulle due metà del taraflex. In un Gelredome decisamente freddo, coach Mazzanti sceglie la via del turnover in vista della partita coi Paesi Bassi - in programma domenica 2 ottobre alle ore 16:00 italiane - e, soprattutto, della seconda fase, ma le Azzurre riescono a tenere la temperatura abbastanza alta per non andare mai in affanno. Potrebbe forse fare eccezione il finale del 2° set, dove il Kenya rimonta dal 23-19 con le bordate di Sharon Chumba Kiprono - opposto classe 1998, autrice di 17 punti, che sarà molto interessante seguire in Europa dalla prossima stagione per club - e costringe l'Italvolley allo sforzo extra, suggellato dai colpi con cui Nwakalor firma il 2-0 provvisorio. L'opposto di riserva di questa Nazionale gioca a sprazzi, alternando grandi colpi con palla staccata e difficile a murate subite che le impediscono di trovare quel ritmo da posto 2 che tutti ci saremmo aspettati. Poco male però, visto che, dall'altra parte del taraflex, l'Italvolley può contare sulla coppia Pietrini-Sylla. Elena attacca in maniera disarmante (per le avversarie) i perfetti sovrapposti con le centrali offerti da Orro, confermando di possedere un'extra-rotazione del polso che non ha eguali, a costo di risultare ridondanti nel sostenerlo. Miriam gioca invece una gara ordinata, facendo la differenza in difesa nei momenti in cui l'Italia non riesce ad allungare i rally e salendo di colpi in attacco quando c'è da accelerare tra 2° e 3° set.

reattività ed esplosività. Non è ancora la versione dell'Italvolley che abbiamo potuto ammirare nelle Finals della Volleyball Nations League, carichi di lavoro sono stati evidentemente programmati per arrivare al top della forma nel momento in cui si dovrà giocare - ormai è certo - contro Brasile, Cina e Giappone. Allora servirà la miglior versione possibile di questa Nazionale, mentre per adesso le pallavoliste Azzurre possono navigare a vista e dosare le energie, seppur dovendo necessariamente tenere alta la concentrazione. Sposiamo allora l'idea di turnover messa in atto oggi da coach Mazzanti, con Bosetti mandata a referto addirittura con la divisa da libero per permettere a Eleonora Fersino di "assaggiare" il taraflex del Gelredome e dare una grossa mano nel giro-dietro durante la staffetta con Pietrini. Potrà servire anche il talento della classe 2000 nel corso di questa manifestazione e allora è giustissimo non lasciare nulla al caso. Adesso due giorni di riposo completo, per smaltire ulteriormente il richiamo di preparazione atletica, liberare un po' la mente dalla pressione di un Paese che si aspetta un'altra medaglia dopo i Anche in questa sfida, la Nazionale risulta comunque imballata a livello di. Non è ancora la versione dell'Italvolley che abbiamo potuto ammirare nelledella vinta nettamente 3-0 contro il Brasile , ma l'obiettivo va proprio in quella direzione. Isono stati evidentemente programmati per arrivare alnel momento in cui si dovrà giocare - ormai è certo - contro. Allora servirà lapossibile di questa Nazionale, mentre per adesso le pallavoliste Azzurre possono navigare a vista e dosare le energie, seppur dovendo necessariamente tenere alta la concentrazione. Sposiamo allora l'idea di turnover messa in atto oggi da coach Mazzanti, con Bosetti mandata a referto addirittura con la divisa da libero per permettere adi "assaggiare" il taraflex del Gelredome e dare una grossa mano nel giro-dietro durante la staffetta con Pietrini. Potrà servire anche il talento della classe 2000 nel corso di questa manifestazione e allora è giustissimo non lasciare nulla al caso. Adessocompleto, per smaltire ulteriormente il richiamo di preparazione atletica, liberare un po' la mente dalla pressione di un Paese che si aspetta un'altra medaglia dopo i grandi risultati della Pallavolo italiana in questo 2022, e attendere il big match contro le padrone di casa. A prescindere dal risultato incrociato della sfida col Belgio, anche domenica 2 ottobre l'Italia dovrà pensare unicamente a un solo risultato, vista la formula della competizione iridata: la vittoria.

Il tabellino

Italia - Kenya 3-0 (25-15; 25-23; 25-17)

Italia : Lubian, Gennari n.e., Bonifacio 5, Malinov n.e., De Gennaro (L), Fersino, Orro 3, Bosetti (L) n.e., Chirichella 9, Danesi n.e., Pietrini 11, Nwakalor 12, Sylla 8, Egonu n.e. All . Mazzanti.

: Lubian, Gennari n.e., Bonifacio 5, Malinov n.e., De Gennaro (L), Fersino, Orro 3, Bosetti (L) n.e., Chirichella 9, Danesi n.e., Pietrini 11, Nwakalor 12, Sylla 8, Egonu n.e. . Mazzanti. Kenya: Kilabat, Oluoch 8, Makuto n.e., Kiprono 17, Barasa 6, Misoki 1, Murambi 2, Emaniman 7, Kiitha (L) n.e., Mercy n.e., Kaei n.e., Kundu (L), Mukuvilani, Sande. All. de Moura

