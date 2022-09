Italvolley femminile, da due mesi a questa parte, si conclude comunque con una vittoria 3-0. Basterebbe questa considerazione per comprendere il valore del successo maturato contro Porto Rico, che consente alle soffre infatti tantissimo in ricezione, non beneficia di un timing perfetto tra Ofelia Malinov, preferita ad Alessia Orro al palleggio, e le schiacciatrici, oltre a sbagliare troppo dai nove metri, almeno nei primi due set. La peggior partita dell'femminile, da due mesi a questa parte, si conclude comunque con una. Basterebbe questa considerazione per comprendere il valore del successo maturato contro, che consente alle Azzurre di restare a punteggio pieno nel Gruppo A - al pari di Belgio e Paesi Bassi - e di non concedere neppure un set durante una partita in cui le difficoltà sono state comunque evidenti. La Nazionaleinfatti tantissimo, non beneficia di unperfetto tra, preferita adal palleggio, e le schiacciatrici, oltre adai nove metri, almeno nei primi due set.

Ciò nonostante, le "ragazze terribili" mostrano carattere e orgoglio nei momenti in cui 2° e 3° set sembrano ormai vinti dalle avversarie. Sul 15-20 del 2° set, matura infatti una grandissima rimonta, conclusasi sul 25-21 con un break di 10-1 propiziato dal grande turno in battuta della rientrante Elena Pietrini - il problema fisico alla schiena è soltanto un ricordo, ma la schiacciatrice di Scandicci oggi soffre moltissimo in ricezione - e dalle giocate di una monumentale Caterina Bosetti (10 punti con 4 muri). 19 punti e 60% in attacco per Paola Egonu, quest'ultima devastante nel 1° set (10 punti), ma poi calata alla distanza complice un'intesa tutt'altro che ottimale con Malinov.

Ad

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

Mondiali donne Italia-Porto Rico, 2ª sfida dei Mondiali: quando e dove vederla 24/09/2022 ALLE 16:20

La partita

Pallavolo non sia sport leggibile a priori e, in esso, non esistano risultati "obbligati" o dovuti. Lo insegna anche la Serbia, che supera soltanto al tie-break le resistenze della modesta Bulgaria praticamente in contemporanea al 1° set dell'Italia. Azzurre che partono con tre elementi nuovi nel 6+1 iniziale visto che, oltre a Malinov, ci sono anche Pietrini (al posto di Miriam Sylla) e Marina Lubian, quest'ultima chiamata a sostituire Cristina Chirichella. Coach Mazzanti sceglie la via del cambiamento e, nel giro di qualche rally, scopre che l'azzardo non sempre potrebbe pagare i dividendi sperati. Sia chiaro, Malinov rimane una palleggiatrice di assoluto talento - miglior nel ruolo durante la rassegna iridata 2018 - ma, col tempo, sembra aver perso qualcosa nell'intesa con il terminale di riferimento di questa Italvolley, ovvero Egonu. L'opposto Azzurra paga tante difficoltà dai nove metri, fondamentale che anche nella Tante, troppe difficoltà, in una partita dal pronostico decisamente a senso unico. I Mondiali 2022 confermano però quanto lanon siae, in esso, non esistano risultati "obbligati" o dovuti. Lo insegna anche la, chesoltanto alle resistenze dellapraticamente in contemporanea al 1° set dell'Italia. Azzurre che partono con tre elementi nuovi nel 6+1 iniziale visto che, oltre a Malinov, ci sono anche Pietrini (al posto di Miriam Sylla) e, quest'ultima chiamata a sostituire. Coach Mazzanti sceglie lae, nel giro di qualche rally, scopre che l'non sempre potrebbe pagare i dividendi sperati. Sia chiaro, Malinov rimane una- miglior nel ruolo durante la rassegna iridata 2018 - ma, col tempo, sembra avercon il terminale di riferimento di questa Italvolley, ovvero Egonu. L'opposto Azzurra paga tante difficoltà dai nove metri, fondamentale che anche nella trionfale Volleyball Nations League non aveva dato i frutti sperati, visto la sua incredibile potenza e l'enorme versatilità del suo servizio, ma si trova spesso a dover attaccare palloni imperfetti, con poco arco (o "pancia), che la costringono anche a cambiare tempi e modi della rincorsa. Se a ciò si aggiungono le difficoltà in ricezione di tutta la squadra, perfino di una Monica De Gennaro regina assoluta dei fondamentali di seconda linea, e l'andamento a corrente alterna del posto 4 Azzurro, allora si comprende bene come la vittoria col Porto Rico sia ben più complicata del 3-0 finale.

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Il tabellino

Italia - Porto Rico 3-0 (28-26; 25-21; 26-24)

Italia : Lubian 7, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 3, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 10, Chirichella n.e., Danesi 5, Pietrini 15, Nwakalor 1, Sylla n.e., Egonu 19. All . Mazzanti.

: Lubian 7, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 3, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 10, Chirichella n.e., Danesi 5, Pietrini 15, Nwakalor 1, Sylla n.e., Egonu 19. . Mazzanti. Porto Rico: Venegas (L), Santos, Enright 9, Rojas n.e., Nogueras n.e., Reyes 2, Abercrombie 17, Ortiz, Valentin, Collazo, Hernandez n.e., Pillar 2, Ocasio 2, Velez (L) n.e.. All. Morales.

Chirichella: "C’è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Mondiali donne Italvolley, buon esordio mondiale: successo 3-0 sul Camerun 24/09/2022 ALLE 14:22