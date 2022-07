'Italvolley non soltanto vince una netto successo sul Brasile (3-0), ma fa anche incetta di premi individuali al termine della Volleyball Nations League 2022. MVP e miglior opposto del torneo, non soltanto per i 26 punti realizzati nella 21 (3 muri) nella vittoria contro la nazionale verdeoro. Caterina Bosetti è invece una delle due migliori schiacciatrici - l'altra è la brasiliana Gabi Guimaraes - grazie a un torneo giocato su livelli di rendimento spaziali e in cui ha mostrato colpi tanto anacronistici quanto ancora oggi redditizi in questa Pallavolo contemporanea. non soltanto vince una storica medaglia d'oro , grazie alsul, ma fa anche incetta di premi individuali al termine della2022. Paola Egonu viene infatti nominatadel torneo, non soltanto per irealizzati nella semifinale con la Turchia o inella vittoria contro la nazionale verdeoro.è invece una delle due- l'altra è la brasiliana- grazie a un torneo giocato sue in cui ha mostrato colpi tanto anacronistici quanto ancora oggi redditizi in questa Pallavolo contemporanea.

Nel 6+1 ideale della manifestazione c'è spazio, meritatissimo, anche per altre due Azzurre. Alessia Orro è la miglior palleggiatrice, mentre Monica De Gennaro si porta a casa il riconoscimento di miglior libero dopo un bel siparietto con suo marito, Daniele Santarelli, allenatore che ha portato la Serbia a un incredibile bronzo (3-0 sulla Turchia nella finale 3°-4° posto). A completare la formazione ideale ci sono due tra le migliori centrali del mondo: Carol (Brasile) e Jovana Stevanovic (Serbia), anche se una tra Cristina Chirichella e Anna Danesi avrebbe meritato spazio per la continuità mostrata in questo evento.

Il 6+1 ideale della VNL 2022

Miglior palleggiatrice : Alessia Orro (Italia).

: (Italia). Migliori centrali : Carol (Brasile), Jovana Stevanovic (Serbia).

: Carol (Brasile), Jovana Stevanovic (Serbia). Migliori schiacciatrici : Caterina Bosetti (Italia), Gabi Guimaraes (Brasile).

: (Italia), Gabi Guimaraes (Brasile). Miglior opposto : Paola Egonu (Italia).

: (Italia). Miglior libero : Monica De Gennaro (Italia).

: (Italia). MVP: Paola Egonu (Italia).

*Per ogni riconoscimento individuale è garantito un premio di 10.000 dollari; 30.000 per il titolo di MVP del torneo.

