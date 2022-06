Italvolley di Fefè De Giorgi nella Volleyball Nations League maschile 2022. Dopo l'incoraggiante Azzurri si ripetono anche contro i padroni di casa del Canada, offrendo peraltro un'ottima prova generale in un 3-0 netto. Trascinata da uno stupendo , autore di 9 punti (7/7 in attacco) e dominante sia dai nove metri, con variazioni che mandano in tilt la ricezione canadese, che in regia, con una continuità disarmante per gli avversari e tanto spettacolo grazie ai tocchi di seconda, l'Italia si gode anche le prestazioni di Mattia Bottolo e Yuri Romanò. Lo schiacciatore, appena passato alla Secondo successo consecutivo per l'di Fefè De Giorgi nellamaschile 2022. Dopo l'incoraggiante vittoria sulla Polonia (3-1) , glisi ripetono anche contro i padroni di casa del, offrendo peraltro un'ottima prova generale in un. Trascinata da uno Simone Giannelli , autore di(7/7 in attacco) e dominante sia dai nove metri, conche mandano in tilt la ricezione canadese, che in regia, con una continuità disarmante per gli avversari e tanto spettacolo grazie ai, l'Italia si gode anche le prestazioni di. Lo schiacciatore, appena passato alla Cucine Lube Civitanova , continua a dimostrare sprazzi di talento impressionante, mentre l'opposto si conferma in ritmo perfetto fin dall'inizio di questa VNL.

Il Canada soffre invece tanto in ricezione e regala molto agli Azzurri, con errori non forzati che alla fine risultano decisivi nel punteggio. Particolarmente fuorigiri il capitano, Nicholas Hoag, il quale oggi si fa notare più da palleggiatore aggiunto che non da schiacciatore quale sarebbe: mai efficace in alcuna situazione offensiva, molto sofferente anche nel ricevere i servizi dell'Italia, specie quelli di Giannelli, e al contempo incapace di trovare continuità nello stesso fondamentale. Decisamente meglio la coppia di centrali, formata da Jackson Howe e Pearson Eshenko, che quantomeno prova a dominare a rete con grande lavoro a muro.

La partita

Quando Giannelli gioca in questo modo, l'Italia diventa tutta un'altra squadra. Il palleggiatore Azzurro sale letteralmente in cattedra sul taraflex di Ottawa e regala spettacolo a un'arena stracolma di tifosi canadesi, quasi costretti però ad applaudire le meraviglie di Simone. Il fenomeno della Sir Safety Conad Perugia smista perfettamente l'alzata, cominciando la sfida con grande coinvolgimento dei centrali - specie un Leandro Mosca lanciato da De Giorgi nel 6+1 iniziale e autore di una buona prova personale- e poi comincia ad aprire tra posto 2 e 4, senza dimenticarsi delle pipe del duo Bottolo-Recine e del braccio di Romanò (13 punti col 55% di eccellenza in attacco). Già nel 25-21 del 1° set si vede tutta la differenza tra le due cabine di regia, anche perché Jay Blankenau viene un po' tradito dai compagni e non riesce a trovare continuità in quasi nessun tipo di alzata. Per l'Italvolley la sfida si mette così in discesa dopo un solo parziale: Romanò continua a martellare da posto 2, ma anche Francesco Recine inizia a scaldare un po' il braccio e a mostrare doti atletiche che lo rendono davvero unico al netto soprattutto della sua altezza (185 cm). Il Canada prova a restare in partita, ma contro lo show personale di Giannelli c'è davvero poco da fare quest'oggi. Ben Josephson prova a pescare dalla panchina qualche risorsa, ma anche i subentrati non possono evitare lo 0-3, netto e meritato, degli Azzurri. L'Italvolley chiude col 56% di eccellenza in attacco (33% per il Canada) e col 42% di eccellenza in ricezione (15% al termine del 1° set), dominando praticamente in ogni fondamentale e conquistando altri 3 punti, che la proiettano a quota 6 nella classifica generale. Domenica 12 giugno, alle ore 20:00 (italiane), l'ultima sfida di questa Week 1: avversaria sarà l'Argentina, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 spense i sogni di gloria tricolori e chiuse una striscia di sei podi consecutivi a Cinque Cerchi. Per quanto questa sia un'Italia diversa, la voglia di rivincita sportiva non mancherà certamente.

Simone Giannelli di seconda è sempre uno spettacolo

Il tabellino

Canada - Italia 0-3 (21-25; 18-25; 19-25)

Canada : J. Elser n.e., Hoag 6, Maar 6, Walsh, Blankenau, Sclater 3, Eshenko 7, Van Berkel, Wilson 2, Barnes n.e., Lui (L), Hofer 2, Howe 8, M. Elser n.e. All . Josephson.

: J. Elser n.e., Hoag 6, Maar 6, Walsh, Blankenau, Sclater 3, Eshenko 7, Van Berkel, Wilson 2, Barnes n.e., Lui (L), Hofer 2, Howe 8, M. Elser n.e. . Josephson. Italia: Pinali 1, Recine 7, Giannelli 9, Falaschi n.e., Gardini n.e., Bottolo 13, Cortesia n.e., Romanò 13, Gironi n.e., Piccinelli (L), Scanferla (L) n.e., Vitelli n.e., Mosca 9. All. De Giorgi.

