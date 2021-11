Alla vigilia, coach Massimo Barbolini aveva parlato della necessità di coinvolgere tutte le sue giocatrici in un periodo che metterà a dura prova il roster a sua disposizione, stanti gli incontri ravvicinati tra Challenge Cup e Serie A1. Ne ha dato ampiamente dimostrazione all'esordio europeo, dal momento che la Savino Del Bene Scandicci si è imposta, senza fatica tra le mura amiche del PalaRiadoli, per 3-0 (25-11; 25-15; 25-21) sull'ASP Thetis VOULA Atene, pur senza schierare molte delle sue titolarissime, a cominciare da Ofelia Malinov ed Elena Pietrini. Non è servito neppure alcun straordinario, dal momento che il club ateniese ha sofferto molto in ricezione (34% di positività) e nel fondamentale a rete (con 7 muri incassati), dimostrandosi nettamente inferiore per qualità complessiva in questi sedicesimi di finale. I 17 punti di Martha Evdokia Anthouli, arrivati peraltro con 41 palloni attaccati (39%), sono il massimo che la squadra allenata da Georgios Rousis è riuscita a offrire, con un set solo - il terzo - veramente "tirato". Non c'è però tempo utile a riposare per la Savino Del Bene, dal momento che domani alle ore 19:00 - e sempre dal PalaRiadoli - si tornerà in campo per la gara di ritorno.

Nella terza competizione europea per club, qualsiasi sfida può presentare insidie più o meno note. Affrontarla con evidente turnover diventa allora sinonimo di due realtà differenti. La prima è la totale fiducia che Massimo Barbolini ripone nelle sue atlete; la seconda è l'innegabile qualità del roster di Scandicci, che oggi può schierare le "seconde linee" - sempre che tali si possano definire i volti meno noti, al pubblico generalista, della Savino Del Bene - e centrare un agevole vittoria, frutto di parzialoni, soprattutto nei primi due set, e di una coralità mai messa in discussione dalle avversarie. Partita utile per vedere allora all'opera Nikol Milanova, giovanissima palleggiatrice bulgara (classe 2002), ingaggiata a inizio ottobre per ovviare temporaneamente allo stop di Letizia Camera. Il 24 settembre, la vice-Malinov si era infatti sottoposta a un’operazione in artroscopia al ginocchio destro ed è rientrata nello scorso turno di Serie A1 femminile, pur dovendo ritrovare ancora lo smalto dei tempi migliori. Da capire se, col ritorno definitivo di Camera, Milanova sarà confermata nel roster per l'intera stagione. Tornando alla sfida contro l'ASP Thetis VOULA, grande prova di Marina Lubian: la centrale azzurra, classe 2000, ha chiuso infatti con 13 punti (88% in attacco), frutto anche di 4 ace e 2 muri, dimostrandosi perfetta a 360°.

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci - ASP Thetis VOULA Atene 3-0 (25-11; 25-15; 25-21)

Scandicci : Angeloni 8, Alberti 7, Silva Correa n.e., Malinov n.e., Napodano (L), Pietrini n.e., Lubian 13, Pereira n.e., Lippmann 13, Orthmann 9, Milanova 2, Bartolini n.e., Camera, Castillo (L) n.e. All. Barbolini.

